Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete

500 km Slovenských tlačová konferencia
Štartuje piaty ročník výnimočného podujatia 500km SLOVENSKÝCH a s ním prichádzajú ikonické autá aj najatraktívnejšia trasa v histórii. Unikátny Maybach SW38 Special Roadster z roku 1937, legendárny športový automobil Ferrari Dino či ikonický autovlak. To všetko a omnoho viac môžu vidieť milovníci štvorkolesových klenotov už od 25. mája v štyroch etapách naprieč celým Slovenskom. Zastávkami unikátnych automobilov budú napríklad Zemplínska šírava, Svidník, Tatry či Turčianske Teplice. Finále podujatia si nadšenci áut môžu prísť vychutnať v sobotu 30. mája na námestí Eurovea na nábreží Dunaja, kde budú vozidlá od 14:00 h sprístupnené verejnosti.