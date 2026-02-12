Štvrtok12. február 2026, meniny má Perla, zajtra Arpád

Pár sekúnd od katastrofy: V lietadle pri Prahe sa spustilo varovanie pred nárazom!

Ústav pre odborné zisťovanie príčin leteckých nehôd vyšetruje ako vážny incident januárový manéver lietadla portugalského dopravcu, pri ktorom sa lietadlo blízko Křivoklátu vo veľkej rýchlosti dostalo nízko nad zem. Pilot Airbusu A320neo na linke z Lisabonu do Prahy zrážke s terénom zabránil. Napísal to dnes portál Mladá fronta Dnes (MfD).

Tlačová konferencia Progresívne Slovensko: MF SR nastavilo zrkadlo Migaľovmu rezortu
Tlačová konferencia strany PS o aktuálnej politickej situácii
Správca zálohového sýstemu hlási návratnosť viac ako 90 %, plánuje informatizáciu do budúcnosti
Kováčikov podpis pod lupou: Ručenie SFZ je vraj nespochybniteľné, v hre je majetok futbalistov!
Domáce
Prípad vraždy expolicajta z roku 2009 opäť vrátili na prvostupňový súd
Domáce
Polícia pátra po 32-ročnom Denisovi Belcákovi z Trnavy obvinenom z podvodu
Domáce
Trenčín čakajú rozsiahle dopravné uzávery: Kedy a kde neprejdete, čo odporúča mesto
Trenčín čakajú rozsiahle dopravné uzávery: Kedy a kde neprejdete, čo odporúča mesto
Čln s migrantmi sa potopil počas plavby do Európy: Traja mŕtvi a štyria nezvestní po nočnej tragédii
Zahraničné
Razie u bývalého nórskeho premiéra! Polícia prehľadala nehnuteľnosti kvôli Epsteinovi
Zahraničné
Olympiáda 2026 Bizarná kauza francúzskej hviezdy: Karma neexistuje? Simonová berie medaily, jej obeť sa zrútila!
Zahraničné
Štyri kroky pre silnejšiu Európu: Metsolová žiada menej byrokracie a masívne investície do energetiky
Miss Kinga Puhová o NOVOM živote v Paríži: Trvalé sťahovanie zo Slovenska a svadba s týmto mužom?!
Domáci prominenti
Bláznivý nórsky biatlonista: Získal medialu a v priamom prenose priznal NEVERU! Má to dohru...
Zahraniční prominenti
Vémola zachraňuje manželstvo: Lela odhalila listy z basy! TOTO ju dojalo najviac
Domáci prominenti
Posledné zbohom Jane Brejchovej (†86): Už sú známe detaily rozlúčky!
Z luxusných kúpeľov až na CINTORÍN: Brazília šokuje svet novým zákonom o POCHOVÁVANÍ ZVIERAT! Zapojil sa aj prezident
Zaujímavosti
Bývalá letuška prehovorila: TOTO v lietadle nikdy nepite, personál sa toho ani nedotkne! HNUS v oblakoch
Zaujímavosti
Jarné prázdniny klopú na dvere: Top tipy na výlety po Slovensku pre malých aj veľkých
dromedar.sk
Vedci potvrdili NAJHORŠIE obavy: Mesiac sa od nás vzďaľuje a dôsledky pre ľudstvo sú NEZVRATNÉ! Môže za to TÁTO zmena
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
Kuba pred totálnym kolapsom: Ropa jej po americkej blokáde zostáva na pár týždňov, hrozí humanitárna kríza! (foto)
Zneužívali Slováci PN-ky? Tu je to čierne na bielom, štát hlási úsporu v desiatkach miliónov eur!
Tri dni na olympiáde môžu stáť viac ako luxusná dovolenka v exotike: Na tieto sumy sa v Miláne pripravte!
ZOH 2026 Slovensko čaká domáca prekážka: Proti Taliansku so zmenami v bránke i v zostave
ZOH 2026 Divočina v Cortine: Ester Ledecká utrpela škaredý pád, favoritky mali obrovské problémy
ZOH 2026 Divočina v Cortine: Ester Ledecká utrpela škaredý pád, favoritky mali obrovské problémy
ZOH 2026 Rozprávka so zlatým koncom! Brignoneová dnes napísala azda najkrajší príbeh olympiády
ZOH 2026 Rozprávka so zlatým koncom! Brignoneová dnes napísala azda najkrajší príbeh olympiády
ZOH 2026 Fíni prišli o trénera: Výbor ho poslal domov, počas podujatia požíval alkohol
ZOH 2026 Fíni prišli o trénera: Výbor ho poslal domov, počas podujatia požíval alkohol
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Doprava
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Motivácia a inšpirácia
Takmer každému piatemu Slovákovi nezostane z výplaty ani euro. Najhoršie sú na tom nízkopríjmové domácnosti a ľudia s nižším vzdelaním
Kariera.sk TS
Benefity prestávajú fungovať: čo dnes naozaj rozhoduje o lojalite zamestnancov
Trendy na trhu práce
Ako si napriek prekážkam náročného obdobia nepokaziť kariéru a dobrú mzdu?
Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
Výber receptov
Táto čína s ryžou vás prenesie priamo do ázijskej kuchyne
Ako môže Rusko niekomu vypnúť WhatsApp či Telegram bez hackovania? Takto Kremeľ cenzuruje internet
Bezpečnosť
Boeing potichu upravil bezpilotné lietadlo MQ-28 Ghost Bat: Stalo sa z neho nebezpečné stealth eso
Armádne technológie
Rusko sprísňuje kontrolu nad Telegramom. Ide o súčasť „boja proti NATO“, tvrdí Guruljov
Aplikácie a hry
Facebook práve dostal nové AI funkcie, ktoré oživia tvoju profilovku aj statusy a zmenia vzhľad nástenky
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Zábava
Mesiac veľkých zlomov: Tieto znamenia na začiatku marca čakajú nové lásky, finančné vzostupy a radikálne kroky
Domáce
Kováčikov podpis pod lupou: Ručenie SFZ je vraj nespochybniteľné, v hre je majetok futbalistov!
Zahraničné
Olympiáda 2026 Bizarná kauza francúzskej hviezdy: Karma neexistuje? Simonová berie medaily, jej obeť sa zrútila!
Domáce
SNS to s návrhom na zmiernenie trestov za extrémizmus prestrelila: ŠOK veď proti sú aj voliči Republiky!
Zahraničné
Olympiáda 2026 Myslel si, že na neho po 16 rokoch zabudli: Slováka na hokeji v Miláne dobehla vlastná minulosť

