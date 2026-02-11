Nórsky Roros je skvostom medzi zimnými mestami: Nakrúcali tam aj Pipi Dlhú Pančuchu

NÓRSKO - Bývalé banícke mesto Roros patrí k najzachovalejším dreveným sídlam v Európe. Dnes láka cestovateľov svojou jedinečnou atmosférou. Pri prechádzke jeho ulicami akoby ste sa preniesli o niekoľko storočí späť. Rozprávkovou zimnou atmosférou uchvátil aj filmových tvorcov.
