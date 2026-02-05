Drsné priznanie slovenskej komičky: Televízia ako záchrana pre unavenú mamu, ale s nepríjemnými následkami

Sledovanie televízie je u rodičov pomerne kontroverznou témou, ktorá vie byť spúšťačom ostrých výmen názorov. V domácnosti obľúbenej komičky Lýdie Lukáčikovej alias Lyggo sa televízor nachádza, zapína sa však len pri špeciálnych príležitostiach.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Kam utiecť, ak vypukne globálny konflikt? TIETO krajiny sú najbezpečnejšie: Niektoré ležia priamo v Európe!
AKTUÁLNE Prokuratúra zrušila stíhanie Migov: Fico zúri a exminister obrany Naď mu posiela vreckovku!
Strach a slzy pred školou v Novom Meste: Rodičia brali deti domov! Útočník nestrieľal prvýkrát