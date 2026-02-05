Neuveriteľné hrdinstvo: Chlapec plával štyri hodiny cez rozbúrené more, aby zachránil svoju rodinu

Trinásťročný Austrálčan zachránil život svojej matke a dvom mladším súrodencom, ktorých odnieslo more, keď štyri hodiny plával k brehu, aby privolal pomoc. Chlapec, ktorého výkon sa podľa lekárov rovná odbehnutiu dvoch maratónov, musí teraz používať barle, napísala agentúra AP a austrálske médiá.
