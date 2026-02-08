Legendárne komando druhej svetovej vojny: Čierni diabli sa stali nočnou morou nacistov

Nemecký dôstojník nahnevane obchádza tábor, dokonale strážený a opevnený, ale napriek tomu v noci napadnutý nepriateľom. K šialenstvu nacistu neprivádza ani tak počet mŕtvych, ale to, že na každom tele je prilepená ceduľka ako vizitka nepremožiteľných Čiernych diablov.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Čaj za 4 eurá a jedlo ako v centre Prahy! Jozefa čakal na známom vrchole ŠOK, pri pohľade na ceny ho prešla chuť
Ďalšie nešťastie na svahu: Dvaja mladí muži podcenili terén! Ich životy vyhasli pod masou snehu