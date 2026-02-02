Pondelok2. február 2026, meniny má Erich, Erik, Erika, zajtra Blažej

Tatiana Žideková schytala KRITIKU od fanúšičiek: Dôvodom je desiata jej dcéry!

Spomínate si ešte na svoju desiatu zo školských čias? Väčšina z nás dostala rožok s maslom, šunkou, prípadne nejakou zeleninou a všetko to bolo zabalené v servítke, ktorá sa na rožok prilepila. Dnešné mamičky si na príprave občerstvenia do školy dávajú záležať trochu viac a svojim deťom pripravujú hotové maškrty.

Tréner Slovenska Vladimír Országh: Umiestnenie v prvej osmičke by bol veľmi dobrý cieľ
Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák: Ideme spraviť čo najlepší výsledok
Peter Cehlárik pred ZOH: Hrať ide to najlepšie, čo na Slovensku máme
Tragédia v švajčiarskych Alpách:
Tragédia v švajčiarskych Alpách: Slovenský skialpinista (†53) zahynul pod lavínou!
Požiar v byte vo
Tragédia vo Zvolene: Dvaja ľudia s ťažkými popáleninami skončili v nemocnici
Polícia v Prešove vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu sprenevery
Pri požiari v byte vo Zvolene sa zranili dvaja ľudia: Prípad sa vyšetruje
Graubner má nástupcu: Novým pražským arcibiskupom je Stanislav Přibyl
Tragédia v švajčiarskych Alpách:
Nemecká polícia zadržala päť osôb pre nelegálny vývoz tovaru do Ruska
Vladimir Putin
Putin VYDESIL ruských vedcov: TÁTO zbraň môže rozhodnúť o vojne, je NIČIVEJŠIA ako atómová bomba!
Catherine O´Hara
Posledné hodiny mamy (†71) Kevina zo Sám doma: Do nemocnice ju previezli v kritickom stave
Beauty Ball 2026 -
Šebestová na bále po boku záhadného muža z Austrálie: Fešák prehovoril!
Separ takmer nedýchal: Kľačal
Separ takmer nedýchal: Kľačal na dne oceánu, okolo neho krúžili 4-metrové ŽRALOKY!
Hudobné ceny Grammy sú
Hudobné ceny Grammy sú ROZDANÉ: Víťazi sú jasní a... Toto sa udialo PRVÝKRÁT v histórii!
Šokujúce zábery z Floridy:
Šokujúce zábery z Floridy: Zo stromov padajú zmrznuté leguány
Hľadal stratené kladivo, no
Hľadal stratené kladivo, no vykopal milióny! Neuveriteľný príbeh farmára, ktorý na poli narazil na rímsky poklad storočia
pyramídy v Gíze
ZÁHADA pyramíd konečne vyriešená? Vedci uviedli dôkaz, ktorý mení VŠETKO! Odpoveď sa skrývala v stenách
Chimborazo
Zlyhal na nej aj slávny Humboldt: Najbližšie k hviezdam je TÁTO nenápadná sopka! Odpoveď vás prekvapí, Everest to nie je
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?
Najrozsiahlejšia zvolávacia akcia za posledné obdobie: Do servisu musia tisícky áut!
Najrozsiahlejšia zvolávacia akcia za posledné obdobie: Do servisu musia tisícky áut!

ZOH 2026 Slováci na zraze bez trojice hráčov, vedenie reprezentácie už rozhodlo o kapitánovi
ZOH 2026 Slováci na zraze bez trojice hráčov, vedenie reprezentácie už rozhodlo o kapitánovi
Slzy a smútok lyžiarskej rodiny: Vicemajsterka sveta v slalome podľahla rakovine
Slzy a smútok lyžiarskej rodiny: Vicemajsterka sveta v slalome podľahla rakovine
Čo trápilo Djokoviča počas finále? Nerád o tom hovorím, ľudia si povedia, že si vymýšľam výhovorky
Čo trápilo Djokoviča počas finále? Nerád o tom hovorím, ľudia si povedia, že si vymýšľam výhovorky
VIDEO Alcaraz na tlačovke odpovedal na trúfalú otázku: Úprimne, sú to silné slová
VIDEO Alcaraz na tlačovke odpovedal na trúfalú otázku: Úprimne, sú to silné slová
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Máte novú prácu? Týmto 10 chybám sa radšej vyhnite!
Máte novú prácu? Týmto 10 chybám sa radšej vyhnite!
Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Čo na obed? Skúste recept na klasickú fašírku s vajíčkom
Čo na obed? Skúste recept na klasickú fašírku s vajíčkom
Čo dať na chlebíčky? Overené kombinácie, ktoré chutia návštevám
Čo dať na chlebíčky? Overené kombinácie, ktoré chutia návštevám
Február na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňa
Február na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňa
Slováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascu
Slováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascu
Video z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TW
Video z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TW
Vedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočné
Vedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočné
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!

Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Nicola Peltz s mamou: Sú ako sestry, pozrite na tú neuveriteľnú podobu
Nicola Peltz s mamou: Sú ako sestry, pozrite na tú neuveriteľnú podobu
Tragédia v švajčiarskych Alpách:
Tragédia v švajčiarskych Alpách: Slovenský skialpinista (†53) zahynul pod lavínou!
Vladimir Putin
Putin VYDESIL ruských vedcov: TÁTO zbraň môže rozhodnúť o vojne, je NIČIVEJŠIA ako atómová bomba!
Multimiliónový úlovok na východe:
Multimiliónový úlovok na východe: Stačil jeden náhodný tip a Slovákovi sa od základu zmenil život!
Šéf odborov Visolajský je
Šéf odborov Visolajský je s Cigánikovou NA NOŽE: Skrachovaná poslankyňa a ... čo s tým má Huliak?

