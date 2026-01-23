Aukcia na ruské letisko Domodedovo bola neúspešná, jediný uchádzač nebol pripustený

Moskva 20. januára (ČTK) - Dnešná aukcia na predaj moskovského letiska Domodědovo bola neúspešná. Prihlásil sa jediný uchádzač, ktorý však nebol k aukcii pripustený. Podľa agentúry Retuers to vyplýva z dokumentu na ruskej štátnej platforme pre obchodovanie so štátnym majetkom.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Januárový PRIESKUM je tu: SaS šokujúco zvrátila TREND! Prvýkrát od volieb preskočila 3 strany, PS pomaly padá
AKTUÁLNE Študenti v Prahe boli v pohotovosti: Veľký zásah na škole, preverovali zvuky, ktoré pripomínali výstrely!
Tomu sa verilo len ťažko: Bizarný OZNAM na linke šokoval policajtov! VIDEO z nezvyčajného zásahu