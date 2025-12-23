Utorok23. december 2025, meniny má Nadežda, Naďa, zajtra Adam, Eva

Radiohead naživo: Neskutočná koncertná forma aj otáznik nad tým, čo bude ďalej

Thom Yorke, Radiohead v Berlíne, december 2025
Thom Yorke, Radiohead v Berlíne, december 2025
Okolky bokom, Radiohead sú naživo skvostní. Nad výkonom, ale možno ešte viac nad kompozičnou výstavbou a fungovaním živých prevedení skladieb naprieč diskografiou ikonickej britskej pätice, zostáva rozum stáť a nepravidelný tep srdca vynecháva údery po vzore skladby 15 step. Neoddeliteľnou súčasťou štvrtkového koncertu bola fantastická fanúšikovská atmosféra v berlínskej Uber aréne, aj pocit určitej neistoty ohľadom toho, čo bude s "Beatles 21. storočia" ďalej.

Karin Haydu o ich SLÁVNOM susedovi: Neuveríte, pri kom bývala! Ako sa jej vedľa neho žilo?
Karin Haydu o ich SLÁVNOM susedovi: Neuveríte, pri kom bývala! Ako sa jej vedľa neho žilo?
Prominenti
Príprava vianočných oblátok vo Vrbovciach a v Starej Turej
Príprava vianočných oblátok vo Vrbovciach a v Starej Turej
Správy
Zdobenie vianočného stromčeka ozdobami z prútia
Zdobenie vianočného stromčeka ozdobami z prútia
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
V posledný deň roka budú služby okresných úradov dostupné len dopoludnia
Domáce
Ilustračné foto
Polícia obvinila v rámci akcie Kríženec 70-ročného muža z týrania zvierat
Domáce
Na snímke ďalekohľady v
Rezort investícií poskytne z Programu Slovensko 2,3 milióna eur na obnovu hvezdárne v Hlohovci
Domáce
Polícia v Humennom obvinila mladého muža: Pri domovej prehliadke objavili väčšie množstvo marihuany
Polícia v Humennom obvinila mladého muža: Pri domovej prehliadke objavili väčšie množstvo marihuany
Humenné

Zahraničné

Ilustračné foto
Taliansky protimonopolný úrad pokutoval Ryanair pre zneužívanie postavenia
Zahraničné
Ilustračné foto
Americká vláda zverejnila ďalších viac ako 11-tisíc súborov súvisiacich s Epsteinom
Zahraničné
Austrálsky premiér Anthony Albanese
Albanese pozval izraelského prezidenta Herzoga na návštevu Austrálie
Zahraničné
Ilustračné foto
USA pozastavili výstavbu piatich veterných elektrární pre obavy o bezpečnosť
Zahraničné

Prominenti

Róbert Hudák
Markizácky farmár týždeň po finále: Už podáva TRESTNÉ OZNÁMENIA... Čo ste chceli, to budete mať!
Domáci prominenti
Karlos Vémola
SMUTNÉ Vianoce Karlosa Vémolu: Sviatky strávi v nemocnici... Akútna OPERÁCIA!
Zahraniční prominenti
Karin Haydu
Karin Haydu o ich SLÁVNOM susedovi: Neuveríte, pri kom bývala! Ako sa jej vedľa neho žilo?
Domáci prominenti
Žalostný pohľad na detskú
Žalostný pohľad na detskú hereckú hviezdu: VIDEO Je z neho bezdomovec!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Žena 25 rokov zbierala
Žena 25 rokov zbierala vianočné ozdoby: To, čo z nich vytvorila, vás ohromí
dromedar.sk
Manželia vyhrali v lotérii
Manželský pár vyhral v lotérii už po DRUHÝKRÁT: Z výhry sa vám zatočí hlava! Bežný smrteľník ju nikdy neuvidí
Zaujímavosti
TAJOMSTVO Bermúd sa presúva
TAJOMSTVO Bermúd sa presúva pod zem: Vedci odhalili niečo NEVÍDANÉ! Odkiaľ sa vzala TÁTO kamenná masa?
Zaujímavosti
FOTO undefined
RARITA vo vesmíre: Ochrnutá žena dokázala nemožné! Letela raketou miliardára Bezosa, vesmírny turizmus pokračuje
Zaujímavosti

Dobré správy

Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Prešovský kraj sa dočkal
Prešovský kraj sa dočkal viacerých pozitívnych zmien: Pozrite si kompletný regionálny prehľad
presov.zoznam.sk
Zdroj: Getty Images
Alkohol mladých Slovákov neláka: Čo je novým trendom?
hashtag.sk

Ekonomika

Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Veľký posun na diaľnici do Košíc: Po dlhých rokoch výstavby otvorili nový úsek s tunelom Višňové! (foto)
Veľký posun na diaľnici do Košíc: Po dlhých rokoch výstavby otvorili nový úsek s tunelom Višňové! (foto)

Varenie a recepty

Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Rady a tipy
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Výber receptov

Šport

VIDEO Patový stav ukončilo predĺženie: Slováci prehrali s Čechmi vskutku bizarným spôsobom
VIDEO Patový stav ukončilo predĺženie: Slováci prehrali s Čechmi vskutku bizarným spôsobom
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
Taliansko
Čierny Peter zostal trom hráčom: Poznáme konečnú nomináciu Slovenska na MS do 20 rokov
Čierny Peter zostal trom hráčom: Poznáme konečnú nomináciu Slovenska na MS do 20 rokov
MS v hokeji do 20 rokov
Na deň presne: Lobotka a spol. dali fanúšikom Neapola najkrajší vianočný darček
Na deň presne: Lobotka a spol. dali fanúšikom Neapola najkrajší vianočný darček
Taliansko

Auto-moto

Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Trendy na trhu práce
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Kariérny rast
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Pracovné prostredie
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Mám prácu

Technológie

Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Aplikácie a hry
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Sponzorovaný obsah
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Veda a výskum
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Aplikácie a hry

Bývanie

Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti

Pre kutilov

Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Stavebný materiál

Stream naživo

Vianočné menu v podaní zosnulej Alžbety II. akoby ste nečakali: Ak hosťom nechutilo, mohli si dať aj McDonald's
Zahraničné celebrity
Vianočné menu v podaní zosnulej Alžbety II. akoby ste nečakali: Ak hosťom nechutilo, mohli si dať aj McDonald's
Domáce
Známy obchod sťahuje z predaja obľúbenú kávu: FOTO Nepite ju, ihneď ju vráťte do predajne
Novela, ktorá má pomôcť
Domáce
Novela, ktorá má pomôcť Gašparovi: Pellegrini si náhle vyberá strednú cestu, zákon nevetuje, ale ...
Vianočná kyberdráma: Na Váhostav
Domáce
Vianočná kyberdráma: Na Váhostav zaútočili HACKERI, vyhrážky a dostali aj časové ultimátum!
Ilustračné foto
Zahraničné
MIMORIADNE Poľsko aktivovalo letectvo: V pohotovosti aj protivzdušná obrana a radarové systémy

