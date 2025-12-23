Radiohead naživo: Neskutočná koncertná forma aj otáznik nad tým, čo bude ďalej

Thom Yorke, Radiohead v Berlíne, december 2025
Okolky bokom, Radiohead sú naživo skvostní. Nad výkonom, ale možno ešte viac nad kompozičnou výstavbou a fungovaním živých prevedení skladieb naprieč diskografiou ikonickej britskej pätice, zostáva rozum stáť a nepravidelný tep srdca vynecháva údery po vzore skladby 15 step. Neoddeliteľnou súčasťou štvrtkového koncertu bola fantastická fanúšikovská atmosféra v berlínskej Uber aréne, aj pocit určitej neistoty ohľadom toho, čo bude s "Beatles 21. storočia" ďalej.