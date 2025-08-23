Pri baterkárni v Šuranoch sme rozhodli len v zmysle zákona, aktivisti zavádzajú! ROZHOVOR s predsedom úradu Valašíkom

BRATISLAVA - Výstavba baterkárne v Šuranoch, závery kontroly NKÚ pri zmluve s Technickou univerzitou v Košiciach za viac ako 8,5 milióna eur a nová stavebná legislatíva v praxi. Aj toto sú témy, ktorých sme sa v štúdiu spravodajského portálu topky.sk rozprávali s predsedom Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Milanom Valašíkom.
Zdá sa, že okolo výstavby baterkárne v Šuranoch je veľa emócií. Iniciatíva Chránime si naše tvrdí, že Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra vydal stavebné povolenie na výstavbu „výrobných hál baterkárne, skladov nebezpečného odpadu a čistiarne chemických látok“ bez EIA – teda bez posudzovania vplyvov na životné prostredie. Kde je pravda?
Túto tému vnímam ako spoločensky veľmi citlivú. Ubezpečujem, že úrad k týmto témam pristupuje zodpovedne. Celkom jednoznačne musím povedať, že tvrdenie iniciatívy nie je pravdivé. Regionálny úrad v Nitre rozhodoval len v tej časti projektu, kde EIA bola vydaná. EIA sú totiž dve – veľká a malá. Tam, kde bola vydaná tzv. malá EIA, ktorú vydal odbor životného prostredia na okresnom úrade Nové Zámky, a kde rovnako všetky dotknuté orgány dali kladné stanoviská, sme vydali stavebné povolenia. Opozíciou a aktivistami je však napádaný proces, kde je potrebné mať veľkú EIA, ktorú vydáva ministerstvo životného prostredia. V tomto prípade žiadne stavebné konanie nezačalo. Na tzv. veľkú EIA sa ešte len čaká. A v týchto konaniach sa ešte vôbec nič nedeje.
Zaujímalo by ma, či mohol regionálny úrad v Nitre konať inak? Či mohol zastaviť vydanie stavebného povolenia?
Pokiaľ sa bavíme o zákonnosti postupov, keď všetky stanoviská dotknutých orgánov sú kladné, potom stavebný úrad, ktorý v tomto prípade je náš regionálny úrad Nitra, musí rozhodnúť kladne. Naozaj nemá na výber. Nemôže sa rozhodnúť, že si povie, že nesúhlasí s výstavbou. Zákon je postavený tak, že pokiaľ sa splnia všetky zákonné podmienky, tak stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Pri baterkárni v Šuranoch sme len „procesisti“. Dodržiavame zákon a postupujeme v zmysle zákona. Tak to bolo a aj bude.
Citujem ich vyjadrenie: „Je to podraz prvého stupňa. A v tomto sprisahaní nebojujeme ani tak s Číňanmi, ako s vlastnými zapredancami“. V sobotu (dnes) plánujú dokonca protest...
Je právom každého občana Slovenskej republiky protestovať proti veciam, s ktorými nesúhlasí. Viac k tomu nemám čo povedať. A opäť zdôrazním, že regionálny úrad v Nitre nerozhodoval na základe svojvôle, ale len v zmysle platnej legislatívy.
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) dal za pravdu úradu, že zmluva za viac ako 8,5 milióna eur, ktorú podpísalo bývalé vedenie úradu s Technickou univerzitou v Košiciach, nie je v poriadku. NKÚ sa obracia na orgány činné v trestnom konaní. O čo v zmluve ide?
Obráti sa aj úrad na orgány činné v trestnom konaní, alebo preberie prácu za premrštenú cenu?
Už niekoľko mesiacov platí nový Stavebný zákon. Úradu pribudli nové kompetencie v oblasti štátneho stavebného dohľadu. Chystá sa úrad rozdávať mastné pokuty za čierne stavby?
Ako funguje nový Portál výstavby, ktorý má zjednodušiť stavebné konania? Pomohol slovenskému stavebníctvu?
Na čo je dobré, aby slovenské mestá a obce mali územné plány? Musia ich mať? Ako im v tom pomáha úrad, ktorý vznikol pred tromi rokmi?
