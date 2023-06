Rapídne zdražovanie potravín! Nádej pre Slovákov: Takto by sa dali znížiť ceny

Ceny potravín na Slovensku už tretí rok po sebe nepretržite rastú. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky sme vo februári tohto roka mohli badať medziročný nárast až o 28,6%. Slováci si tak poriadne priplatili napríklad za kravské mlieko, zemiaky či živočíšne výrobky.

Najväčším luxusom sa však postupne stáva kúpa vajec. Cena slepačích vajec medziročne vzrástla až o neuveriteľných približne 80 %. ”Slepačie vajcia sú potravinou, ktorej cena sa výrazne zmenila za posledný rok. Vo februári 2019 sme za desať vajec zaplatili 1,43 eura, tento rok vo februári to bolo 3,14 eura, čo bola viac ako dvojnásobná cena,” uviedol Štatistický úrad pre TASR.

Ceny vajec na Slovensku sú najvyššie napriek najnižším veľkoobchodným cenám: Dôvodom sú maloobchodné prirážky.

Rast cien sa postupne spomaľuje

Začiatok roka bol pre spotrebiteľov skutočne znepokojivý. Zdá sa však, že ceny potravín začínajú pomaly klesať. V apríli totiž ceny za poľnohospodárske výrobky vzrástli len o 9,1 %, čo je približne o polovicu nižšia hodnota ako za predchádzajúce mesiace.

Hoci by sa tak mohlo zdať, že z najhoršieho sme vonku, ani zďaleka tomu nie je tak. Cena vajec totiž aj naďalej stúpa na hodnotu, ktorá je vyššia ako 70 %. O viac ako 20 % vzrástla aj cena kravského mlieka či ďalších živočíšnych výrobkov.

Ceny môžu byť ešte nižšie

Podľa hnutia Sme rodina však ceny potravín môžu byť omnoho nižšie. V súčasnosti sa totiž obrovské množstvo surovín vyváža do zahraničia, kde dochádza k ich spracovaniu a výsledné produkty sú opäť dovezené na Slovensko avšak za pomerne vyššie ceny.

Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora upozorňuje na to, že v prvých mesiacoch tohto roka sme dokonca mohli vidieť medziročný zvýšený dovoz poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, a to až o 18,6 %. Stále viac sa dováža najmä živočíšnych výrobkov, rastlinných výrobkov, olejov, nápojov alebo tabaku. Naša krajina totižto nedokáže suroviny spracovať a vyrábať tak potrebné produkty u nás.

Podľa hnutia Sme rodina je hlavným dôvodom nedostatočnej samostatnosti krajiny zastaralé spracovateľské závody. Je preto nevyhnutné, aby sa vybudovala sieť podnikov, ktoré by dokázali spracovávať suroviny u nás a pridaná hodnota by tak zostala na území SR. Vďaka tomu by sme sa mohli dostatočne osamostatniť a nebyť závislí na dovoze.

Hrozí nedostatok potravín!

Ak sa nám nepodarí potravinovo osamostatniť, hrozí, že ako krajina budeme závislý na iných štátoch a čoskoro nebudeme mať dostatok potravín. Hnutie Sme rodina sa dokonca obáva toho, žeby sa u nás mohol premietnuť scenár ako v Británii, kde dva najväčšie supermarkety museli obmedziť nákup ovocia a zeleniny na maximálne tri položky. Dôvodom tohto vážneho kroku je nedostatok zahraničnej úrody, ktorú do Británie dovážali v dôsledku klimatických zmien. Mnohé krajiny, ako napríklad Španielsko či Taliansko, totiž zastihli extrémne suchá, čo vážne ohrozilo dostatok potravín. Nedostatok potravín môže mať za následok aj rapídne zdražovanie.

Ceny pritom môže ovplyvniť aj ďalší dôležitý aspekt, a to uhlíková daň. Jedná sa o daň na potraviny, ktoré zaťažujú životné prostredie. Každá potravina, ktorú by sme na Slovensku doviezli, skladovali a distribuovali by tak bola zaťažená a uhlíkovú daň. Tá by sa pravdepodobne zvyšovala podľa vzdialenosti, odkiaľ sme danú potravinu doviezli a ako veľmi bolo týmto prevozom zaťažené životné prostredie.

Práve tieto témy trápia aj hnutie Sme rodina, ktorá sa chce vyvarovať veľkému zdražovaniu potravín a vybudovať sebestačné Slovensko.”Chceme vybudovať celý národný potravinový a obchodný reťazec. Iba tak dokážeme konkurovať tlaku dovážaných potravín, ktoré svojimi cenami likvidujú našich poľnohospodárov, potravinárov a prakticky celý náš vidiek,” poznamenali. Jediný spôsob, akým sa to dá dosiahnutie je podľa nich vstup štátu do sektora produkcie, spracovania a predaja potravín.

Možným riešením by bolo vybudovanie kompletného štátneho reťazca, pod ktorý by spadala produkcia, výkup, spracovanie, preprava a predaj potravín. Tento reťazec, ktorého súčasťou by bola aj sieť obchodov s potravinami, by fungoval pod značkou štátneho podniku Agrokomplexu. ”Takýmto spôsobom postavíme slovenský vidiek na nohy a vytvoríme zaujímavé pracovné miesta pre ľudí žijúcich mimo veľkých miest. Vrátime slovenskému vidieku hrdosť a vrátime na váš stôl slovenské potraviny za férové ceny oslobodené od neprimeraných obchodných marží. Potravinovú budúcnosť Slovenska budeme mať vo svojich rukách a pod vlastnou kontrolou,” dodáva hnutie Sme rodina, ktoré dúfa, že sa im podarí znížiť a zastabilizovať ceny potravín.

Advertoriál pripravený v spolupráci so Sme rodina.