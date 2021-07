Gröhling tvrdo o OČKOVANÍ: Populistické frázy o rozdeľovaní ľudí nepomôžu! Iné krajiny sú pred nami

Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga by sme sa namiesto populistických fráz o rozdeľovaní mali sústrediť na osvetu v očkovaní. "Zatiaľ čo my tu lamentujeme, čo je férové a čo nie, iné krajiny sú už na míle pred nami. V Rakúsku všade platí pravidlo 3G (geimpft, getestet, genesen) – do prevádzok pustia človeka, len ak je očkovaný, otestovaný, alebo prekonal covid. Bez tohto sa takmer nikam nedostanete. Testy sú bezplatné len v pár mestách, inak sa za ne platí," uviedol.

Zdroj: Facebook/Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny

Iné krajiny sú pred nami

Poukázal aj na vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý si dal za cieľ 100-percentnú zaočkovanosť a v pondelok ohlásil povinné očkovanie pre zdravotníkov, hasičov či zamestnancov domovov sociálnych služieb. Poukázal na to, že od augusta bude vo Francúzsku na vstup kdekoľvek potrebné očkovanie, PCR test alebo prekonanie Covid-19. Za PCR testy sa bude pritom už od jesene platiť. "Po Macronovom prejave v pondelok padol francúzsky web doctolib.fr, lebo sa skoro 1 milión ľudí húfne nahlásil na očkovanie," pripomenul.

Spomínané krajiny majú podľa neho vyššiu zaočkovanosť ako my. Zdôraznil pri tom, že tieto robili osvetu, informovali, no robili aj obmedzenia. "Populizmus nás ďaleko nedostane. Politici môžu teraz rozprávať, ako nechcú ľudí rozdeľovať, no o pár mesiacov im budú musieť vysvetľovať, prečo ich blízki zomreli, prečo prišli o prácu, prečo je zas všetko zatvorené. Zodpovedné nie sú krátkodobé populistické kroky, ale plánovanie do budúcnosti a vysvetľovanie hoc aj nepopulárnych opatrení," uviedol

Zdroj: Facebook/Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny

Chcem sa poďakovať tým, ktorí sa zaočkovali

"Všetci riešia neočkovaných, ja sa ale chcem poďakovať 2 miliónom ľudí na Slovensku, ktorí sa zaočkovali. Mnohí to prirodzene robia pre seba, aby sa vyhli zlému priebehu Covidu. No má to veľký význam pre spoločnosť. Odbremenia sa takto nemocnice, budú fungovať podniky, hospodárstvo, školy, zníži sa šanca nákazy iných (očkovaní, ak sa nakazia, majú výrazne nižšiu vírusovú nálož) a hlavne očkovaní prispievajú ku kolektívnej imunite," tvrdí minister.

Zdroj: Topky/Maarty

Slovensko sa radí medzi najmenej zaočkované krajiny

Slovensko sa radí medzi najmenej zaočkované krajiny v rámci Európskej únie. Motiváciou dať sa zaočkovať má byť u nás pre ľudí možnosť výhry v lotérii či sprostredkovateľský bonus, ktorí dostanú tí, ktorí naverbujú iných na očkovanie. Rozbehnuté v praxi zatiaľ však nie je ani jedno. Čo sa týka finančných prostriedkov na očkovaciu kampaň, tie rezort financií pod vedením Igora Matoviča (OĽANO) odmieta uvolniť.

Jasno nie je ani v otázke, ako sa bude pristupovať k tým, ktorí vakcínu odmietajú. Vyhláška, ktorá upravovala vstup do krajiny a hovorila aj o povinných testoch či karanténe pre neočkovaných, bola Ústavným súdom pozastavená. Od pondelka však bude platiť nová, prísnejšia vyhláška a ku COVID semaforu sa nevrátime. Upravia sa zrejme pravidlá pre zaočkovaných jednou dávkou.

Kollárovci odmietli vládny návrh zákona

Vládny návrh zákona o ochrane verejného zdravia, ktorý by napríklad zakazoval nezaočkovaným vstup do prevádzok či na verejné podujatia rázne odmieta koaličná Sme rodina Borisa Kollára, ktorý nechce delenie ľudí na dve skupiny, ale aj to, že by si nezaočkovaný museli platiť testy.

Za PCR testy si však zrejme budú platiť. Koalícia sa ešte stále nedohodla, koľko budú testy stáť. Niektorí koaliční partneri namietajú, že sú drahé. Cena by sa po novom mohla pohybovať od troch do deviatich eur. Hovorí sa aj o možnosti, že niekoľko testov do mesiaca by preplácal štát.

Minister hospodárstva a šéf koalične SaS Richard Sulík sa zasa nechal počuť, že očkovanie má byť dobrovoľné a je proti tomu, aby sa ľudia "trestali za to, že z vlastného rozhodnutia urobia nerozumnú vec". Podporu povinnému očkovaniu nevyslovili priamo ani ďalší lídri koaličných strán. Povinnú vakcináciu odmietol aj premiér Eduard Heger (OĽANO).

VIDEO Sme rodina zablokovalo zákon, ktorý by zvýhodňoval zaočkovaných na Slovensku, odmietajú polarizáciu spoločnosti