Známy herec zmenil prácu, prestal piť a učí sa užívať si život: Začal na sebe makať!

Daniel Žulčák hral v seriáli Čas nádejí majiteľa krčmy, ktorý sa neraz musel postaviť aj za pult a čapovať pivo. Paradoxom je, že herec v súkromí pitiu piva vôbec neholduje: „Nie som pivár, ale mám veľa kamarátov pivárov a celkom ma fascinuje, ako vedia povedať, že toto nie je dobré a toto by sme si dali!“ Daniel je rodený východniar, takže v mladosti si pivo dával, teraz však pije nealkoholické nápoje: „Veľmi veľa cestujem, menil som prácu, veľa sa jej nakopilo, takže prišlo také rozhodnutie, že nepijem“. Pivo nepije ani jeho priateľka, takže v tomto smere sa naozaj našli.

Pýtali sme sa aj na to, či je Daniel bohém: „Povedal by som, že áno, ale čo to vlastne znamená byť bohém… človek, ktorý si užíva život naplno… ale neviem, či to dnes nie je tak zle pomenované… lebo nie je to len o tom, že sa chodí do krčmy, ale že sa aj pracuje a rozmýšľa sa, že to je inteligentný spôsob života, nielen že vykašľať sa na všetko a ostať len tak pohodený niekde“, A ako si teda užíva život Daniel? Toto je jeho odpoveď.

