Liv Bielovič (Zdroj: Ján Zemiar)

Liv Bielovič je jednou z postáv v seriáli Zrada, ktorý je psychologickou štúdiou rozpadu rodiny. Nevinná stopa naštartuje hlavnú hrdinku Evu (Klára Issová) k pátraniu po temných tajomstvách jej manžela. Postupne sa dozvedá pravdu o jeho nevere, a tak odhaľovanie zrady jej najbližších vyústi do dramatických situácií. O nevere vedela aj jej seriálová priateľka, ktorú stvárňuje práve Liv Bielovič. Herečka sa so zradou stretla aj vo svojom vlastnom živote: „Otázka znie, kto sa s tým niekedy v živote nestretol, ja som sa s tým stretla niekoľkokrát. Niekto by povedal žiaľbohu, ja hovorím chvalabohu, lebo mi to otvorilo oči…“, hovorí o neúprimných kamarátstvach. A niečo podobné, ako hrdinka v seriáli Zrada, ktorá prišla na neveru svojho manžela, zažila aj Liv sama: „To, čo hlavná predstaviteľka zistila nechtiac vďaka novým technológiám, že čo sa deje s jej vzťahom, s jej manželstvom, niečo podobné som zažila aj ja“, zdôverila sa herečka a hneď aj odpovedá na otázku, či sa oplatí o zradného chlapa bojovať.

Liv Bielovič priznáva, že po nepríjemných skúsenostiach človek tak trochu stráca schopnosť dôverovať a nechce dostávať ďalšie facky od života: „Radšej nechcem vidieť a nechcem vedieť. Lebo keby som chcela vedieť, určite by som sa niečo dozvedela“. Za minulosťou teda urobila hrubú čiaru a nič z toho, čo ju bolelo, si už nechce zopakovať. A či by bola schopná lustrovať partnerov mobil či počítač? Odpovede aj na rôzne ďalšie otázky si vypočujte vo videu.

Liv Bielovič odhalila NEVERU: Takto som ho prekukla! Facka od života ako hrom (Zdroj: NL/Vlado Anjel)