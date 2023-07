Petrana sa PRVÝKRÁT vyjadrila k vzťahu Tomáša a Marcely: Fúú, tak TOTO by ste nečakali!

BRATISLAVA - Finále šou Ruža pre nevestu je už nejaký čas za nami, no a odvtedy sa toho stihlo udiať celkom dosť. Počas finále si síce Tomáš Tarr ako svoju vyvolenú vybral modrookú Petranu z Bratislavy, krátko po finále však vyšlo najavo, že dvojica sa po niekoľkých mesiacoch spolužitia rozišla a televízny ženích začal poškuľovať po niekom úplne inom. Konkrétne ide o Marcelu Dolniakovú, no a nie je žiadnym tajomstvom, že potetovaná tmavovláska a televízny ženích už oficiálne tvoria pár...

To, že cesty Tomáša a Petrany sa rozišli, vyšlo najavo už pár dní po tom, čo Markíza odvysielala veľkolepé finále najromantickejšej televíznej šou. Dvojica svoj rozchod odôvodnila vzialenosťou, priznali však aj to, že keďže nakrúcania nemali čas sa poriadne spoznať, po nejakej dobe prišli na to, že v zásadných veciach im to akosi neklape.

Po rozchode sa už k svojmu vzťahu veľmi nevyjadrovali a vyzeralo to tak, že sa rozlúčili v priateľskom duchu, lenže... Tomáš veľmi nezaháľal a nesmútil, no a Petranu v priebehu niekoľkých týždňov vymenil za jej televíznu "kolegyňu". Keď sa začiatkom júna vrátil na Slovensko, svoju pozornosť venoval Marcele Dolniakovej, ktorú mnohí diváci pokladali za favoritku celej Ruže.

A hoci Tomáš a Marcela najprv svoj románik pred verenosťou tajili a hovorili, že si chcú dopriať čas, aby sa vzájomne spoznali, dnes už je absolútne jasné, že tvoria pár. A svoje sympatie otvorene prejavujú aj pred zrakmi svojich tisícich sledovateľov na sociálnych sieťach. Mnohých preto zaujímalo, čo si o ich vzťahu myslí youtuberka Petrana, ktorá sa stala víťazkou Ruže pre nevestu a na nejaký čas si získala aj Tomášovo srdce.

Jej reakcia ale mnohých zaskočí. Keď sme sa jej spýtali, ako vníma to, že si Tomáš začal s Marcelou, prekvapila aj nás. Dianie okolo Ruže vraj už nijak citlivo nevníma a to, že si jej "ex" začal s inou ženou, žiadnym spôsobom nerieši. „Ja vzťah Tomáša a Marcely ani neregistrujem. Nesledujem ani jedného z nich, ich vzťah mi je vlastne ukradnutý" povedala sexi plavovláska pre Topky.sk

Dodala, že ako voči Tomášovi, tak ani proti Marcele nepociťuje žiadne negatívne emóciee a o ukrivdenosti či nenávisti nemôže byť ani reč. „Kebyže mi vadí to, že by Tomáš mohol mať iný vzťah, tak by som sa s ním nerozišla už nejaký čas dozadu," vysvetlila nám Petrana a zároveň dala jasne najavo, že ako šou Ruža pre nevestu, tak aj vzťah s televíznym ženíchom, sú pre ňu už minulosťou.

„Ja som sa už posunula do inej fázy môjho života, Tomáša aj celú reality šou som nechala v minulosti a ignorujem staré drámy alebo nejaké nové vzťahy," dodala Petrana, ktorá má už dosť nedávnych konfliktov a neplánuje na nikoho zo zúčastnených "kydať" a takisto sa ani nechce starať do vzťahu, ktorý s ňou už nemá nič spoločné... Nuž, aj takto sa môže k veci vyjadriť jedna vyspelá žena, o ktorej ešte nedávno hovorili, že sa správa ako dieťa..