BRATISLAVA - Pri pohľade na profil Deni by do momentu, kým neuvidíte fotky jej detí, málokomu napadlo, že je dvojnásobnou maminou. Udržuje si skvelú postavu, vyzerá mladistvo - a v neposlednom rade z nej žiari pohoda, akú jej možno už aj z fotiek závidieť. Môže za to práve jóga, o ktorej nám porozprávala do hĺbky.