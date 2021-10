BRATISLAVA - Pokiaľ chcete svoju pokožku dostať do formy, skúste to s jednoduchými, no veľmi účinnými tipmi, ozajstnej odborníčky v oblasti krásy. Majiteľka prestížnej a úspešnej kliniky krásy, Natália Selveková presne vie, čo v tomto období pleti dopriať a naopak na ktoré produkty si radšej dať pozor.