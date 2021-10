Vémola má na zápas s Pirátom absurdnú podmienku: Titulový súboj na konci roka je v ohrození!

PRAHA - Karlos Vémola vo svojom poslednom zápase stratil svoj titul šampióna strednej váhy Oktagonu. Dominantným výkonom zdolal Milana Ďatelinku už v 1. kole, no pre problémy na váhe zostal po jeho výhre titul voľný. Oň zabojoval Pirát Krištofič, ktorý na Štvanici porazil Marcina Naruszczku na body. Vémolova šanca na reparát proti Pirátovi má však jeden veľký háčik. Karlos Vémola totiž odmieta nastúpiť do tohto duelu ako vyzývateľ do modrého rohu.