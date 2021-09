PRAHA - Bývalý šampión Oktagonu v strednej váhe a nasledujúci vyzývateľ Karlos Vémola sa opäť pustil do verbálneho konfliktu s jedným z bojovníkov domácej scény. Tentokrát sa oprel do Patrika Kincla, s ktorým v roku 2018 vyhral na body ešte v organizácii XFN. Český Terminátor tvrdo reagoval na Kinclov výkon v titulovom zápase so Soldićom, na čo sa Patrik rozhodol reagovať.