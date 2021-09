HOLLYWOOD - 73. ročník najprestížnejších seriálových ocenení Primetime Emmys znova ovládol Netflix. Okrem svetovo uznávaných projektov The Crown o britskej kráľovskej rodine a šachovej minisérii The Queen’s Gambit si však pre viaceré sošky išli aj tvorcovia seriálov Ted Lasso, Mare of Easttown či Hacks. Ktorý seriál najviac zaujal v minulej sezóne teba?