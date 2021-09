NEW YORK - 31-ročná brunetka Liza Golden-Bhojwanová sa narodila v Texase, kde aj vyrastala. Už odmala bola krásnym dievčaťom a jej kedysi typická štíhla postava ju priam predurčovala k modelingu. Aj preto sa ako 17-ročná presťahovala do New Yorku, aby naplno prerazila ako modelka. Popritom ale pracovala ako servírka a študovala.