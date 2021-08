Kto je David Čerňanský? Aktuálne najlepší slovenský hráč v Counter-Strike zaujal už v 13-tich rokoch

BRATISLAVA - Counter-Strike spoznal na návštevu u známych, o pár rokov na to už bol najlepším hráčom v Českej a Slovenskej republike, dnes patrí medzi najuznávanejších hráčov sveta. David „frozen“ Čerňanský je obyčajný 19-ročný chalan narodený v Liptovskom Mikuláši, ktorý našiel svoj talent a vášeň v hre Counter-Strike. Dnes sa živý hraním tejto počitačovej hry a cestuje po celom svete. Nie je to ale tak jednoduché ako to vyzerá. Chcelo to roky tvrdej práce a driny.