HOLLYWOOD - Netflix priniesol svojim divákom druhú sériu mimoriadne populárnej relácie Too Hot To Handle. Známe osobnosti z internetu a influenceri sa v nej pokúšajú nažívať v luxusnej vile bez toho, aby sa začali zbližovať. Hoci to znie ako jednoduchá úloha, pri dokonale vypracovaných telách je to skutočne náročné.