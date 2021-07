Lucid je na výchovu svojej dcérky Lydky sama so svojou maminou

Zdroj: instagram/ lucidstyle_official

BRATISLAVA - Napriek tomu, že by svojej dcérke zniesla prvé aj posledné, mnoho ľudí na sociálnych sieťach rieši to, že nemá chlapa. Aj keď je to mimoriadne citlivá téma a mnoho žien by sa to dotklo, Lucia Sládečková, známa tiež ako Lucid si okolo seba a svojej rodiny vytvorila štít. Aj vďaka tomu pomáha ženám v podobnej situácii.