BRATISLAVA - Hrával hokej, oveľa viac mu to však podľa našej ženskej časti redakcie pristane v žiari módnych reflektorov. Reč je o 24-ročnom slovenskom modelovi Miroslavovi Čechovi. Jeho kariéra vo svete modelingu sa začala písať v roku 2014, kedy išiel na casting do známeho nákupného centra v Bratislave. Ktovie, čo si vtedy myslel tento 184-centimetrový krásavec, no jedno je isté. Tento deň mu zmenil život.