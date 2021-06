BRATISLAVA - Ambiciózne mladé ženy sú nevyhnutný hnací motor pre spoločnosť. Do tejto skupiny patrí jednoznačne aj zvodná Simona Vachová. Hoci by si na prvý pohľad mohol povedať, že sa „len fotí“, vôbec to nie je pravda. Študovaná mladá kráska má do budúcnosti úplne iné plány.