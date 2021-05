BRATISLAVA - V živote sa každý dostane do bodu, kedy príde na to, že párty nie sú zmysel života. Práve vtedy prehodnotí svoje priority. Je dobre vedieť, že v tom nie sme sami a Kali nám priniesol skladbu, s ktorou sa budeš vedieť stotožniť. Len pred pár hodinami predstavil Kali novú skladbu s názvom Asi to bude vekom, ktorý ju dokonale vystihuje.