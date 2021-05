BRATISLAVA - Mám rád komplikované odpovede na jednoduché otázky. Mňa, keby som bol čitateľ (to si bohužiaľ ty) by neuspokojila odpoveď typu Paríž, Japonsko a Hontianske Trsťany. Pokiaľ ti to ale stačí (čo by ma nahnevalo), rovno môžeš prestať čítať. Prídeš však o inšpiratívny text, pár minút času a jeden úplne zbytočný funfact.