NEW YORK - Gina Carano je americká herečka, bojovníčka MMA a fitnes modelka, ktorá sa preslávila ako fiktívna postava Cara Dune v televíznom seriáli The Mandalorian. Je to prvý hraný seriál zo sveta Star Wars. Jej kariéra ale dostala facku. Zo seriálu ju vyhodili kvôli urážlivým príspevkom na sociálnych sieťach.