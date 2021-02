Nedávno si strihli odvetu a už sa pracuje na trilógii: McGregor a Poirier sú blízko k ďalšiemu vzájomnému zápasu

NEW YORK - Najznámejší MMA bojovník planéty Conor McGregor sa presne po roku vrátil do oktagonu UFC. Na turnaji UFC 257 podľahol Dustinovi Poirierovi, ktorý uštedril McGregorovi 1. porážku na KO v kariére. Poirier vrátil McGregorovi tvrdú porážku v 1. kole ešte z roku 2014, kedy obaja bojovníci figurovali v perovej váhe. Na zápasy a knokauty je to aktuálne medzi oboma 1-1 a prezident UFC Dana White niekoľkokrát potvrdil, že sa bude usilovať o trilógiu. Podľa najnovších informácií od nej nie sme úplne ďaleko.