LONDÝN - Hafthora Bjornssona mnohí poznajú pod prezývkou The Mountain a do povedomia tisícok ľudí sa dostal vďaka seriálu Game Of Thrones. Kto Bjornssona sleduje, vie, že je aj bývalým strongmanom a na svojom konte má hneď niekoľko parádnych výsledkov z prestížnych súťaží. V roku 2018 sa stal najsilnejším mužom sveta, Európy, Islandu a vyhral aj Arnold Strongman Classic.