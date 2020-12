LOS ANGELES - Horory patria do kategórie filmov, ktoré nie sú pre každého. Pri násilných a desivých scénach je občas ťažké myslieť na to, že snímky sú len hrané a to, čo sa ti odvíja pred očami, nie je skutočnosť. Práve pri hororoch sa často používajú najrozmanitejšie rekvizity a počítačové úpravy, ktoré majú vytvoriť požadovaný efekt.