Sestry Nízlové pôsobia v šoubiznise už od svojho detstva

Zdroj: instagram/ twiinsmusic

BRATISLAVA - Vraví sa, že priatelia a rodina by spolu do biznisových vôd nemali liezť. Do tých šoubiznisových však môžu - dôkazom toho sú tieto česko-slovenské páry a rodinky, ktoré fungujú spolu napriek tomu, že sú pod dohľadom médií a verejného života