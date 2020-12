BRATISLAVA - Skladba All I Want for Christmas od speváčky Mariah Carey je aj dnes gigantickým megahitom, bez ktorého si mnohí ani len nevedia predstaviť Vianoce. Niet sa čomu čudovať, veď ide o jednu z najpopulárnejších skladieb vôbec. Od uvedenia sa predalo viac ako 16 milión kópií, čo samotnej speváčke vynieslo už cez 60 miliónov dolárov.