Aj keď doma, no štýlovo

Zdroj: instagram.com/karolinachomistek

BRATISLAVA - Hoci sa nám doba mení a akosi viac času trávime doma, neznamená to, že by sme mali zabúdať na to vyzerať dobre. Áno, dokonca aj v pyžame, či teplákoch. Známe krásky to dobre vedia.