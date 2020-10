SAN FRANCISCO - Meno Ryan Sheckler stelesňuje pre skutočných fanúšikov skateboardingu žijúcu legendu. Preto si môžeš byť istý, že keď sa tento pán rozhodol odviesť partiu nesmierne talentovaných chlapcov do Utahu, mal na to svoj dôvod. Hoci to na prvý pohľad vyzerá ako nudná, ľudskou rukou nedotknutá a suchá púšť, ide o niečo výnimočné.