BRATISLAVA - Lucia Oskerová je herečkou, ktorá účinkovala vo filmoch Niekto to rád blond, War Machine, mihla sa aj vo filme Vtedy v Hollywoode či seriále Smallvile. Bohaté je aj modelingové portfólio, kde má zapísané značky ako Gucci či Prada. Ako to, že my Slováciu Luciu nepoznáme?