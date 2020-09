LOS ANGELES - Populárna reality show Keeping Up With The Kardashians, ktorej výsledkom je extrémna popularita Kardashianiek, sa chýli ku koncu. Na obrazovkách sa udržala neuveriteľných štrnásť rokov a skončí v roku 2021 jubilejnou dvadsiatou sériou. Niektorých dlhoročných fanúšikov táto správa šokovala, avšak celá rodina, ktorej členky boli ústrednými postavami reality show, sa postupne na ukončení zhodla.