BRATISLAVA - James Bond je späť. Nový film, konkrétne už 25. v poradí dorazí do kín už novembri. Jej názov je No Time to Die (u nás pod názvom Nie je čas zomrieť), pričom pôjde zároveň o posledný film, v ktorom sa v hlavnej úlohe predstaví Daniel Craig. Tomu totiž vypršala zmluva a ako sám niekoľkokrát povedal, táto postava mu neprirástla k srdcu tak, ako si predstavoval.