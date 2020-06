MNÍCHOV - Keď neprší, aspoň kvapká. Možno aj tebe to v detstve nejedenkrát zišlo na um, keď si miesto vysneného Kinder Surprise vajíčka dostal „len“ Kinder čokoládu. Na jej obale trónila fotografia malého chlapca, s ktorým by si vymenil miesto azda každý z nás. Veď kto by nechcel byť súčasťou reklamy na čokoládu?