Poľskému hubárovi sa podaril úlovok roka: To je KOLOS! Nezvyčajná huba vyvolala búrlivú diskusiu, je chránená?

VARŠAVA - Nečakaný nález jedného poľského hubára spôsobil hotový ošiaľ na sociálnych sieťach. Obrovský hríb, ktorý objavil v lese, okamžite rozprúdil vášnivú debatu – tentokrát však nejde len o jeho nezvyčajnú veľkosť, ale aj o otázku ochrany vzácnych druhov.
Pán Jacek Rudelski sa počas prechádzky lesom stal hrdinom internetu. Podarilo sa mu totiž nájsť obrovský exemplár huby – kučierky sosnovej, známej aj ako „kozia brada“. Jeho úlovok vážil neuveriteľných 4,4 kilogramu a fotografia okamžite začala kolovať po sociálnych sieťach. Zatiaľ čo mnohí obdivovali netradičný nález, časť ľudí sa znepokojila, píše sa na webe poľského O2. Diskusie sa rozprúdili najmä okolo otázky, či ide o chránený druh, a či by pre pána Jacka nemohli z objavu vyplynúť právne následky.
Patrí jeho úlovok medzi chránené druhy?
Autor profilu, kde bola fotografia zverejnená, však situáciu rýchlo objasnil – kučierka sosnová bola v Poľsku vyradená zo zoznamu chránených druhov už v roku 2014. Odvtedy ju možno legálne zbierať aj predávať, čo upokojilo rozhorčených komentujúcich. Diskusia sa napokon presunula k názvom tejto nezvyčajnej huby. Kým niektorí používali pomenovanie „šmaciak“, iní jej hovorili „lesný karfiol“. K zmätkom prispelo aj to, že v roku 2014 boli taxonómovia rozdelení do troch samostatných druhov.
Kučierka sosnová je medzi hubármi obľúbená pre svoju jemnú orieškovú chuť a výraznú arómu. Jej sezóna trvá od júla do novembra, pričom tento rok sa objavila v hojnom množstve. Odborníci však hubárov varujú, aby jej plodnice dôkladne čistili – jej štruktúra ľahko zachytáva piesok či zvyšky lesnej podstielky.