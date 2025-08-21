Poklad ukrytý v kráteri: Banská Štiavnica láka bohatou históriou a prírodnými krásami

BANSKÁ ŠTIAVNICA - Kúpanie v tajchoch, prechádzky po náučných chodníkoch, historické pamiatky ale aj ďalšie atrakcie ponúka mesto Banská Štiavnica so svojím okolím, ktoré víta návštevníkov pod značkou „dovolenková destinácia Supervulkán Štiavnica“.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Marcinková po úmrtí Anny Záborskej (†77): Rozhodla sa prehovoriť o spoločnom TAJOMSTVE! TOTO ich spájalo
PRVÉ REAKCIE politikov na smrť Anny Záborskej (†77): Kolegovia smútia, dojemné slová Bittó Cigánikovej