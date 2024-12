Punče od výmyslu sveta a tvarôžky: Olomoucké trhy patria k najkrajším v krajine

ČESKO - Advent je magickým obdobím roka, ktoré premieňa mnohé mestá v jedinečné miesta plné vianočnej atmosféry, hudby, všakovakých vôní a zážitkov. Nepriťahuje tým len miestnych, ale aj návštevníkov zo širokého okolia a zahraničia. My sme sa vybrali nasať vianočnú atmosféru k našim susedom do Českej republiky, do malebného Olomouca. Poďte sa s nami pozrieť, čo všetko si tam v tomto predvianočnom čase pripravili.