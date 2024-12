Manželia prekonali bizarný rekord: VIDEO V dome majú vyše 600 stromčekov! Toto je moc aj na milovníkov Vianoc

(Zdroj: Profimedia)

RINTELN – Predstavte si, že by váš príbytok zdobilo šesťsto vianočných stromčekov. Napriek tomu, že to znie skutočne šialene, pre manželov z Dolného Saska je to realita. Tento rok sa im opäť podarilo prekonať rekord v najväčšom počte stromčekov v dome. Pozrite, ako to u nich vyzerá.