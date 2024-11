Exotika priamo a mimoriadne pohodlne: Z Bratislavy lieta Airbus A330 s biznis triedou

BRATISLAVA - Prvé priame lety z Bratislavy do Dominikánskej republiky, Vietnamu a na Kubu bez medzipristátia, ako aj historická možnosť cestovať v biznis triede s rovným lôžkom priamo z Bratislavy do exotických destinácií či prvýkrát možnosť zakúpenia samostatnej letenky do týchto krajín. Na Letisko M. R. Štefánika priniesla tieto novinky počas zimy cestovná kancelária Der Touristik v spolupráci s dopravcom World2Fly.