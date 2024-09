Zdanlivo jednoduchá hádanka je potrápi aj tých najbystrejších: Zvládnete ju vyriešiť za 30 sekúnd? Skúste to

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

CANBERRA - Fanúšikovia austrálskej televíznej kvízovej relácie The 1% Club sa na sociálnych sieťach pokúsili zodpovedať otázku, ktorú údajne dokáže správne vyriešiť len 15 percent populácie. Vyskúšajte, či by ste si poradili.

Na sociálne siete sa dostala otázka z austrálskej televíznej kvízovej šou The 1% Club (Klub 1%), v ktorej kladie moderátor Jim Jefferies stovke súťažiacich otázky založené na logike a zdravom úsudku. Úlohy sú spočiatku jednoduché a dokáže na ne odpovedať 90 percent krajiny. Ich náročnosť však postupne narastá a dostane sa k bodu, kedy je schopné odpovedať iba 1 percento krajiny. Najvyššia dosiahnuteľná cena v kvíze je v prepočte 60 748, 28 eur. Všetkých súťažiacich potrápila jedna z otázok, ktorá znie takto: „Frodo zabudol číslo svojej hotelovej izby. Jediné, čo si pamätá, je, že má aspoň jednu deviatku. Ak má hotel čísla izieb od 1 do 100, koľko z nich môže byť Frodových?“

Na odpoveď zostávalo iba 30 sekúnd a väčšina divákov priznala porážku. Jeden z používateľov TikToku v komentároch uviedol: „Nepovedal som 9, pretože som predpokladal, že je tam viac ako jedno číslo, keďže tam bola aspoň jedna 9.“ Ďalší doplnil: „Ja som sebavedomo povedal 10 a zabudol som všetko medzi 90 a 98.“ Tretí napísal: „Viem, že je to 90. Spočítal som ešte jednu a vyšlo mi 20. Nemôžem sa sústrediť.“ Štvrtý doplnil: „Myslel som si, že 1, pretože má len jednu izbu.“ Zatiaľ čo iný napísal: „Viem, že je to len 1, lebo 9 by sa nemalo počítať, pretože znenie úlohy naznačuje, že v jeho izbe sú aspoň 2 čísla.“

Niekto ďalší tiež napísal: „Nepočítal som 99, pretože som si myslel, že doslova mysleli, že v odpovedi môže byť len ‚jedna‘ deviatka.“ Moderátor prezradil, že je to 19 a povedal, že možné čísla izieb sú 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 a 90 až 99.