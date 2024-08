Známe európske destinácie praskajú vo švíkoch: 15 tipov, čím ich ľahko nahradiť

V posledných rokoch mnoho európskych destinácií zápasí s nadmerným turistickým ruchom, čo vedie k preplneným uliciam, dlhému čakaniu a zhoršenému zážitku pre cestovateľov. Spravodajský server The Economic Times (ET) zostavil prehľad 15 miest a ich alternatív, ktoré ponúkajú podobné kultúrne, historické a malebné zážitky bez zahlcujúcich davov. Na zoznam sa dostala aj Praha, ktorú ET radí nahradiť Brnom.