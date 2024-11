7 potravín, ktoré vám preprogramujú črevá: Maškrtenie bez výčitiek!

Črevné problémy nás vedia prekvapiť v tom najnevhodnejšom období. Pred dôležitou pracovnou schôdzkou, dlhoočakávaným rande či aktuálne pred dovolenkou. Baktérie a rôzne ochorenia na nás počas leta číhajú aj v bazénoch na verejných kúpaliskách, no či chceme alebo nie, za väčšinu komplikácii so stravovaním si môžeme sami. Ak chceme mať zdravé črevá, mali by sme si dvakrát rozmyslieť, čo vložíme do úst. Ktoré jedlá nám pomôžu “preprogramovať” tráviaci trakt?