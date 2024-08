Premýšľali ste o tom, ako budete tráviť čas počas dovolenky v Grécku? Možno teraz budete mať konečne skvelú príležitosť na to, aby ste spoznali jeho malé mestečká. Práve v takýchto lokalitách sa podarilo uchovať pôvodnú architektúru, ktorá im dodáva to pravé čaro, no často tam nájdete aj zaujímavé pamiatky.