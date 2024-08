(Zdroj: TASR/AP)

Každá krajina má množstvo cestných zákonov, ktorých cieľom je predovšetkým zvýšiť bezpečnosť na cestách a zaistiť rešpekt voči ostatným. Niektoré z nich však môžu byť veľmi netradičné, a to nielen pre turistov, ale aj pre miestnych vodičov. Chceli by ste vedieť, ktoré zákony to sú? Odborníci zo spoločnosti carVertical spísali v nasledujúcom článku tie najzaujímavejšie.